नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर-झांसी रेलखंड पर ट्रेनों की लेटलतीफी कम करने के लिए रेलवे ने तीसरी लाइन का इस्तेमाल बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत समता और लश्कर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को अब बीना से धौलपुर के बीच तीसरी लाइन से निकाला जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे ने इस संबंध में तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी किए हैं।

बीना से धौलपुर तक बदलेगा ट्रेनों का संचालन इस व्यवस्था से दोहरी लाइन पर ट्रेनों का दबाव कम होगा और आउटर पर ट्रेनों को रोकने की स्थिति में कमी आने की उम्मीद है। रेलवे के आदेश के अनुसार, ट्रेन नंबर 12161 लश्कर एक्सप्रेस और 12807 समता एक्सप्रेस बीना से धौलपुर तक तीसरी लाइन पर संचालित होंगी।