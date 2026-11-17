नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सिंधिया राजपरिवार की करीब 41 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। इसमें प्रतिमा देवी की ओर से धोखाधड़ी से हस्ताक्षर करवाए जाने के आरोप के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

समय की मांग पर 18 नवंबर तय हुई सुनवाई पूर्व में हुई सुनवाई में प्रतिमा देवी ने समय की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 18 नवंबर की सुनवाई नियत की। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया के वकीलों ने कोर्ट में तर्क रखा कि समय दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।