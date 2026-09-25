हाईअलर्ट के बीच गोलियों से गूंजा ग्वालियर, दिनदहाड़े जमीन कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग; 3 गोलियां लगीं
ऋषि गालव स्कूल के पास सुबह करीब नौ बजे कार और बाइक पर सवार होकर आए सात हथियारबंद बदमाशों ने जिम से लौट रहे जमीन कारोबारी लखन शर्मा निवासी दीनदयाल नगर ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 25 Sep 2026 08:46:59 PM (IST)Updated Date: Fri, 25 Sep 2026 08:47:41 PM (IST)
घायल लखन शर्मा।
HighLights
- घात लगाकर किया जानलेवा हमला
- पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम
- पुलिस गश्त और सुरक्षा पर उठे सवाल
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। देशभर के उच्च न्यायविदों की मौजूदगी के चलते ग्वालियर पुलिस जब पूरे शहर में 'हाई अलर्ट' और कड़े सुरक्षा घेरे का दावा कर रही थी। इसी हाईअलर्ट के बीच मुरार थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। ऋषि गालव स्कूल के पास सुबह करीब नौ बजे कार और बाइक पर सवार होकर आए सात हथियारबंद बदमाशों ने जिम से लौट रहे जमीन कारोबारी लखन शर्मा निवासी दीनदयाल नगर को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
तीन गोलियां लगने से लखन शर्मा लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
मकान निर्माण देखने जा रहे कारोबारी पर घात लगाकर हमला
घायल लखन शर्मा के दोस्त गज सिंह लोधी ने नईदुनिया को बताया कि सुबह दोनों जिम करने के बाद लाल टिपारा स्थित अपने नए मकान का निर्माण कार्य देखने जा रहे थे। दोनों अपनी-अपनी गाड़ियों में थे और गज सिंह करीब 50 मीटर पीछे था। जैसे ही वे लाल टिपारा रोड स्थित ऋषि गालव स्कूल के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे सात बदमाशों ने लखन को चारों तरफ से घेर लिया।
जब तक कोई कुछ समझ पाता, हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। उसे तीन गोलियां लगी। हमलावर यहां से भाग निकले। जमीन कारोबारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया।
रंजिश से जुड़ा है मामला
प्रत्यक्षदर्शी गज सिंह के मुताबिक, वारदात में लखन का एक जिगरी दोस्त भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि गोलीबारी छोटू पठारिया, बलराम पठारिया और गौरव ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर की है। हमले की मुख्य वजह पुराना जमीनी विवाद और आपसी रंजिश बताई जा रही है।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल, तीन दिन- मुरार में दूसरी गोलीबारी
हाई-प्रोफाइल वीवीआईपी दौरे के दौरान हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पुलिस की मुस्तैदी और गश्त पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुरार थाना क्षेत्र में पिछले तीन दिनों के भीतर गोलीबारी की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले जितेंद्र सिंह बैस पर राहुल गुर्जर व उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। यह घटना मुरार के सीपी कालोनी क्षेत्र की थी।
कैमरों के फुटेज खंगाल रही पुलिस: दो टीमें सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। आरोपी पहले से यहां खड़े थे।