नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिजली कंपनी रविवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत लाइनों और फीडरों के मेंटेनेंस का काम करेगी। इसके चलते अलग-अलग क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर दो से बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

दक्षिण संभाग-सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक