नौगांव में शर्मनाक वारदात! 5 माह के मृत बच्चे की मां बनी नाबालिग, फूफा पर लगा दरिंदगी का आरोप

नईदुनिया न्यूज, नौगांव। नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नाबालिग बच्ची द्वारा करीब पांच माह के बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है। चिकित्सकों के अनुसार जन्म के समय ही नवजात मृत पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही नौगांव पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह बालिका अपने फूफा के यहां रहती थी और माता पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं।

जब बालिका के पेट में दर्द हुआ तब फूफा नाबालिग को लेकर नौगांव अस्पताल पहुंचा। जहां नाबालिग के यहां अचानक पांच माह का मृत बच्चा हो गया। स्वास्थ्य केंद्र सूत्रों के अनुसार नाबालिग बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर है और नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।

डॉक्टरों की टीम उसकी लगातार देखभाल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। नाबालिग के गर्भवती होने के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। संदेह के आधार पर नाबालिग के फूफा को हिरासत में ले लिया है। जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है।

नाइट में ड्यूटी नमन साहू डॉक्टर की थी। जब भी कोई ऐसे केस आते हैं महिला संबंधी तो कॉल करके महिला डॉक्टर को बुलाया जाता है। नाबालिक ने मृत बच्चे को जन्म दिया है इसकी थाने में सूचना कर दी है। डॉ रवींद्र पटेल, बीएमओ, नौगांवनाबालिग के यहां मृत बच्चा होने की सूचना मिली थी। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। संदेह के आधार पर फूफा से पूछताछ की जाएगी। बाल्मीक चौबे, थाना प्रभारी, नौगांव।