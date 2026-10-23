शीतला माता मंदिर हादसा: PHQ की तकनीकी टीम ने ग्वालियर पहुंचकर शुरू की ट्रक की जांच, रूट खंगालने के साथ ट्रक की मैकेनिकल जांच की

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर के पास हुए दर्दनाक हादसे में अब पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। हादसे के कारणों की बारीकी से तकनीकी जांच (टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन) करने के लिए पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) की एमटी (मोटर ट्रांसपोर्ट) शाखा की विशेष टीम ग्वालियर पहुंच गई है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है पूरे घटनाक्रम की