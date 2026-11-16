शीतला माता मंदिर हादसे को कल पूरा होगा एक माह, अभी भी मजिस्ट्रियल जांच में अटके असली गुनहगार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। 17 अक्टूबर की रात शीतला माता मंदिर के गेट पर एक बेकाबू ट्रक ने श्रद्धालुओं को रौंद दिया था जिसमें 16 की मौत हो गई थी और 42 लोग घायल हो गए थे। इतना बड़ा हादसा भरे मेले के बीच कैसे हो गया अभी इसका जवाब जांच में अटका हुआ है। हादसे की वजह क्या थी और प्रशासन या पुलिस के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी सीधे तौर पर दोषी हैं यह सामने आना बाकी है।

मजिस्ट्रियल जांच एडीएम सीबी प्रसाद कर रहे हैं एक माह से इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच एडीएम सीबी प्रसाद कर रहे हैं लेकिन अभी जांच पूरी होना शेष है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश पर मजिस्ट्रियल जांच शुरू की गई। इस मामले में 40 से ज्यादा अधिकारियों के बयान हो चुके हैं जिनमें सीएसपी, सीएमएचओ, डीएसपी ट्रैफिक से लेकर एसडीएम लश्कर तक शामिल हैं।

सीसीटीवी फुटेज की जांच भी जारी है सीसीटीवी फुटेज की जांच भी जारी है। इस हादसे ने प्रदेशभर में हडकंप मचा दिया था जिसके बाद वाहनों की फिटनेस जांच के आदेश भी आरटीओ स्तर के अधिकारियों को दिए गए। हादसे में 16 लोगों की हुई थी मौत बता दें कि शीतला माता मंदिर हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, चीनोर रोड से आ रहे ट्रक ने शीतला माता मंदिर गेट पर लोगों को रौंद दिया था। वहीं इस हादसे में 42 लोग घायल हो गए थे। कई लोगों को एयरलिफ्ट कर भोपाल इलाज के लिए भेजा गया। सीएम ने इस मामले में जांच के आदेश कर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। पुलिस से पूरा रिकॉर्ड लिया गया है जांच में मजिस्ट्रियल जांच के तहत पुलिस से पूरा रिकॉर्ड लिया गया है जिसमें डयूटी आदेश से लेकर जो जो पुलिसवाले डयूटी पर थे उन सभी के नाम मंगवाए गए। इसके अलावा शीतला माता मंदिर पर जो नवरात्र से पहले बैठक हुई थी उसमें शामिल प्रशासन के अधिकारी एसडीएम, सीएसपी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, बिजली कंपनी के इंजीनियर, ट्रैफिक पुलिस सभी के बयान दर्ज किए गए।