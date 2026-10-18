शीतला माता मंदिर हादसे से खुली अफसरों की पोल, पहले ही तय था सप्तमी-अष्टमी और नवमी को रहेगी 'नो एंट्री', फिर भी घुसा ट्रक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर पर हुए भीषण हादसे का कारण सुरक्षा व्यवस्था में चूक सामने आया है। जब जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के बीच नवरात्र की तैयारियों की शीतला माता मंदिर पर हुई बैठक में यह हो गया था कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी को कोई भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो फिर यह धान से भरा ट्रक कैसे घुस आया। सीधा मतलब है कि जिस प्वाइंट पर ट्रक को रोका जाना था वहां रोका ही नहीं गया।

इस भीषण हादसे ने प्रशासन-पुलिस अफसरों की कार्यप्रणाली, निगरानी पर बड़े सवााल खड़े कर दिए हैं। नवरात्र के तीन दिन सप्तमी ,अष्टमी और नवमी को भारी भीड़ श्रद्वालुओं की होती है, इसी कारण यह निर्णय लिया गया था लेकिन इसके बाद भी निर्दोष लोगों की जान पर बेपरवाही भारी पड़ गई।