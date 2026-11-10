शीतला माता मंदिर हादसे की मजिस्ट्रियल जांच में दो बयान बाकि, 40 अधिकारियों को नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर हादसे को लेकर चल रही मजिस्ट्रियल जांच के मामले में अब दो लोगों के बयान शेष हैं। अलग-अलग कारणों से यह दो बयान नहीं हो पाए थे, अब यह जल्द होंगे। बयानों का सिलसिला पूरा होने के बाद एडीएम सीबी प्रसाद अपनी विवेचना शुरू करेंगे।

सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी रिपोर्ट की जांच इससे पहले मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हो गई है, इसमें पूरी घटना को समय सहित दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा फुटेज में और भी बिंदु देखे जा रहे हैं। वहीं इस मामले में तकनीकी रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है, जिसमें यह पता चलेगा कि ट्रक नीचे घाटी पर अनियंत्रित कैसे हो गया था। प्रशासन इस तकनीकी पहलू को भी जांच में अहम मान रहा है।

40 अधिकारियों को नोटिस जारी इस मजिस्ट्रियल जांच के चलते पुलिस और प्रशासन के 40 अधिकारियों को नोटिस जारी कर बुलाया जा चुका है। मजिस्ट्रियल जांच के तहत पुलिस से पूरा रिकॉर्ड लिया गया है, जिसमें ड्यूटी आदेश से लेकर जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, उन सभी के नाम मंगवाए गए हैं। नवरात्र से पहले हुई बैठक की भी जांच इसके अलावा शीतला माता मंदिर पर जो नवरात्र से पहले बैठक हुई थी, उसमें शामिल प्रशासन के अधिकारी एसडीएम, सीएसपी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, बिजली कंपनी के इंजीनियर, ट्रैफिक पुलिस सभी से जानकारी के लिए उन्हें बुलाकर बयान लिए जा चुके हैं।