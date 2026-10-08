ग्वालियर चिड़ियाघर घूमने आई शिवपुरी की विवाहिता लापता, CCTV में अरमान की बाइक पर बैठकर जाती दिखी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शिवपुरी जिले की नरवर तहसील की ग्राम कांकर से पति गब्बर रजक के साथ चिड़ियाघर घूमने के लिए आई विवाहित महिला गेट के पास से गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज में यह महिला एक युवक के साथ बाइक पर बैठकर जाते हुए नजर आई है।

पत्नी बोली... चिड़ियाघर घूमने के बाद जाएंगे रिश्तेदारी में

लापता महिला के पति ने थाने आकर सूचना दी कि मंगलवार को बाइक से ग्वालियर 18 वर्षीय पत्नी के साथ आया था। हाइवे पर पत्नी ने कहा कि पहले चिड़ियाघर घूमने के लिए चलेंगे, उसके बाद रिश्तेदारी में जायेंगे।

चिड़ियाघर के बाहर वह अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग में चला गया। पत्नी पार्किंग गेट के पास खड़ी थी। लौटकर आने पर वह नहीं मिली।

पुलिस के पड़ताल पर करने पर महिला एक युवक की बाइक पर बैठकर महल गेट की तरफ जाती नजर आई है।

पति ने आशंका जताई पत्नी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला युवक अरमान खान हो सकता है। पुलिस संदेही युवक व लापता महिला की तलाश कर रही है।