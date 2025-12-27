डाॅक्टर के घर पर चलाई गोलियां, कहा- जमीन की तरफ देखा तो हत्या कर देंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के गोला का मंदिर क्षेत्र में जमीन को लेकर डाक्टर के घर को टारगेट कर बदमाशों ने गोलियां चलाईं। गोली चलाने के बाद बदमाश ने अपने और साथियों को बुलवा लिया। इन लोगों ने डाक्टर, उनके भाई व पूरे परिवार को धमकी दी कि अगर जमीन की तरफ देखा भी तो हत्या कर देंगे। काफी देर तक यह बदमाश गली में घूमकर धमकी देते रहे। एक गाड़ी पर तो हूटर तक लगा था। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने घटना के करीब तीन घंटे बाद एफआईआर दर्ज की।

यह है पूरा मामला गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा नगर में मिश्रा हाॅस्पिटल है। इसके संचालक डाॅ. सुमन कुमार मिश्रा हैं। उनके भाई सौरभ ने बताया कि हास्पिटल के पास ही खाली जमीन भी है। बीते रोज इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम ने की थी। हास्पिटल के पास ही भानु गुर्जर रहता है।

भानु गुर्जर इनकी जमीन पर ईंट रखवा रहा था। इनकी जमीन में से कुछ जमीन वह अपनी बताने लगा। जब डाॅक्टर व उनके भाई ने टोका तो वह हमला करने पर उतारू हो गया। वह घर के अंदर से 315 बोर की बंदूक ले आया और गोली चला दी। हाॅस्पिटल के अंदर घुसकर दोनों भाइयों ने खुद को बचाया। इसके बाद भानु ने साथियों को बुला लिया और फिर गोलियां चलाईं। इसके बाद कहा कि अगर जमीन के बारे में बात भी की तो गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। इस मामले में डाक्टर द्वारा तुरंत थाने में शिकायत की गई लेकिन गोला का मंदिर थाना पुलिस ने तीन घंटे बाद एफआइआर दर्ज की। गोला का मंदिर में बढ़ी गोलीबारी की घटनाएं गोला का मंदिर क्षेत्र में वारदातें बढ़ रही हैं। गोलीबारी की वारदातें लगातार होने से यहां क्षेत्रवासियों में दहशत फैल गई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पुलिस की पेट्रोलिंग क्षेत्र में नहीं होती। शराब की दुकान निर्धारित समय के बाद भी यहां खुलती है। शराब की दुकान के बाहर तक खुलेआम शराबखोरी होती है। नशे में देर रात तक यहां नशेड़ी हंगामा करते हैं, लेकिन पुलिस इन्हें टोकती तक नहीं है।