ग्वालियर में साइबर ठगों का नया पैंतरा, बिना OTP-कॉल के खाते से उड़ाए लाखों रुपये, 17 ट्रांजेक्शन में पिता-पुत्र का अकाउंट खाली

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। साइबर ठग अब तकनीकी रूप से इतने शातिर हो चुके हैं कि आम आदमी की गाढ़ी कमाई उड़ाने के लिए उन्हें न तो OTP की जरूरत पड़ती है और न ही किसी झांसे वाले फोन कॉल की। ग्वालियर के विनय नगर इलाके में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिना कॉल या नोटिफिकेशन के बैंक खाते से 10,78,000 रुपये गायब हो गए।

यह सनसनीखेज मामला कोटेश्वर तिराहा, विनय नगर (चामुंडा माता मंदिर के पास) के रहने वाले अनूप कुमार अग्रवाल के साथ हुआ है। पीड़ित अनूप कुमार अग्रवाल और उनके पिता रामजीलाल अग्रवाल का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक संयुक्त बैंक खाता है।

सुबह 9 से 10 बजे के बीच हुआ फ्रॉड घटना सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच की है। महज छोटे से अंतराल में ठगों ने इस खाते को अपना निशाना बनाया। इस दौरान न तो पीड़ित के पास कोई फोन आया और न ही मोबाइल पर कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज आया। जब तक पिता-पुत्र कुछ समझ पाते या बैंक से कोई अलर्ट मिलता, तब तक खाता खाली हो चुका था। फरियादी ने बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए वृद्ध पिता के साथ संयुक्त खाते में रुपये जमा किए थे। एक के बाद एक हुए 17 ट्रांजेक्शन ठगों ने एक बार में पूरी रकम निकालने के बजाय खाते से कुल 17 अलग-अलग ट्रांजेक्शन किए। सेंट्रल बैंक के खाते से सिर्फ कुछ ही देर में ही पूरी राशि निकाल ली गई। बिना कॉल आए खाते से पैसे निकलना इस बात का संकेत है कि ठगों ने बैंक सर्वर या UPI/इंटरनेट बैंकिंग के किसी लूपहोल का फायदा उठाया है।