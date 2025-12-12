मेरी खबरें
    SIR in MP: अब भी नहीं हुई देर, आपका फार्म जमा नहीं तो बीएलओ से संपर्क करें

    ग्वालियर में पिछले कुछ दिनों में अभी तक 14 हजार मतदाताओं को और ढूंढा गया है और उनके फार्म डिजिटाइज्ड किए गए हैं। बीएलओ पिछले दो दिन से अपने अपने बूथों पर बैठे हुए थे और काम कर रहे थे। ग्वालियर जिले में 1679 बूथ हैं जहां मतदाता संपर्क कर सकते हैं और अपने फार्म जमा कर सकते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 09:51:05 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 09:55:53 AM (IST)
    ग्वालियर में वर्तमान में बीएलओ और बीएलए बैठक कर अभी तक ढूंढे न जा सके मतदाताओं के काम में लगे हुए हैं। - फाइल फोटो

    HighLights

    1. विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए सात दिन का समय और बढ़ा
    2. ग्वालियर में 2 लाख 70 हजार अभी भी अनमैप
    3. ग्वालियर में 16 लाख 49 हजार फार्म डिजिटाइज्ड हो चुके हैं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अब अतिरिक्त समय ऐसे वोटरों के लिए मौका है जिनके गणना पत्रक अभी तक जमा नहीं हो सके हैं। अनुपस्थित, मृत और शिफ्ट हो चुके मतदाताओं की जांच इस अवधि में हो सकेगी जिससे आंकड़ा और कम हो सकेगा। ग्वालियर जिले में अभी दो लाख 70 हजार नाम ऐसे हैं जिनका रिकार्ड नहीं मिला है। जिले में 16 लाख 49 हजार फार्म डिजिटाइज्ड हो चुके हैं।

    शत प्रतिशत काम हो चुका है लेकिन अब जो अनमैप मतदाता हैं उनकी संख्या घट सकती है। जिन मतदाताओं के फार्म घर पर पहुंच गए हैं और जमा नहीं हुए है वे बीएलओ से तत्काल संपर्क कर अपने फार्म जमा कर सकते हैं। अगले दो दिनों में मतदाता सूची का वाचन दोबारा होगा। अभी वर्तमान में बीएलओ और बीएलए बैठक कर अभी तक ढूंढे न जा सके मतदाताओं के काम में लगे हुए हैं।


    बीएलओ को और समय मिलेगा

    बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर के कार्य के लिए सात दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। इस मोहलत के मिलने के बाद अब बीएलओ को और समय मिलेगा जिससे वे अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे अनमैप मतदाताओं को मैप करने का काम कर सकेंगे।

    पिछले कुछ दिनों में अभी तक 14 हजार मतदाताओं को और ढूंढा गया है और उनके फार्म डिजिटाइज्ड किए गए हैं। बीएलओ पिछले दो दिन से अपने अपने बूथों पर बैठे हुए थे और काम कर रहे थे। ग्वालियर जिले में 1679 बूथ हैं जहां मतदाता संपर्क कर सकते हैं और अपने फार्म जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कलेक्ट्रेट सहित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

    अनमैप का आंकड़ा कम करने की चुनौती

    अब जिले मे अनमैप मतदाताओं का आंकड़ा कम करने की चुनौती है, अभी यह दो लाख से ज्यादा है। इन सात दिनों में बीएलओ इस आंकड़े को कम कर सकते हैं। यह वह लोग हैं जो अभी मतदाता सूची में सर्च नहीं हुए इसी कारण अब इन्हें सर्च करने के लिए समय मिल गया है।

    सात दिन का समय और बढ़ गया

    एसआईआर के लिए सात दिन का समय और बढ़ गया है। अनमैप मतदाताओं को मैप करने का काम अब और तेजी से किया जा सकेगा। बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में सूची का वाचन भी करेंगे। - अनिल बनवारिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर

