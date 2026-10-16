ग्वालियर: मुरार अस्पताल के एचडीयू वार्ड में धुएं से मची भगदड़, गर्भवती महिलाओं को लेकर भागे स्वजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जिला अस्पताल मुरार के प्रसूति गृह स्थित महिला एचडीयू वार्ड में शुक्रवार की दोपहर में धुआं निकलने से अफरा-तफरी मच गई। वार्ड में भर्ती गर्भवती महिलाओं और उनके स्वजन में दहशत फैल गई। घबराए स्वजन महिलाओं को लेकर अस्पताल से बाहर की ओर दौड़ पड़े। इस दौरान अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अव्यवस्था की स्थिति बन गई। अस्पताल स्टाफ ने तत्काल स्थिति को संभाला, जिसके बाद मरीजों और उनके स्वजन ने राहत की सांस ली।

धुआं निकलता देख मच गया हड़कंप प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला एचडीयू वार्ड के बिजली बोर्ड पैनल में शार्ट सर्किट होने से आग लगने की शंका जताई गई। वार्ड से धुआं निकलता देख वहां मौजूद मरीजों और स्वजन में हड़कंप मच गया। प्रसूति गृह में भर्ती महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्वजन उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने लगे। अचानक मची इस अफरा-तफरी के कारण कुछ देर तक अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।