सगाई के बाद मंगेतर बना हैवान: रिटायर्ड फौजी की बेटी से दुष्कर्म, दहेज में क्रेटा कार और 5 लाख न मिलने पर तोड़ी शादी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गोविंदपुरी में रहने वाली युवती के साथ उसके मंगेतर ने ही दुष्कर्म किया। सगाई के बाद मिलने के बहाने उसे बुलाया और दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी में 20 लाख रुपये कीमत की क्रेटा कार व पांच लाख रुपये नकद मांगे। इतना दहेज देने में असमर्थता जताई तो उसने रिश्ता तोड़ दिया। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है।

युवती के पिता रिटायर्ड फौजी