संपत्ति के लिए हैवान बने बेटा-बहू, वृद्ध माता-पिता को भूखा रखकर पीटा, एसएसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ित

नईदुनिया प्रतनिधि, ग्वालियर। महाराजपुरा इलाके में संपत्ति के लिए वृद्ध दंपत्ति को उनके बेटा-बहू ने पीटा। प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दीं, तब वृद्ध माता-पिता एसएसपी ऑफिस पहुंचे और रोते हुए अधिकारियों को अपना दर्द बताया। बेटा-बहू ने इन्हें भूखा रखा। इतना ही नहीं सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले।

64 वर्षीय नरेश पत्नी पुष्षा के संग एसएसपी ऑफिस पहुंचे