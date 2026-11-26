नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की दूसरी शादी से जन्मे बच्चे को केवल इस आधार पर नियुक्ति के लिए विचार से बाहर नहीं किया जा सकता।

इसी तरह विवाहित बेटी को भी सिर्फ शादीशुदा होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने बैंक को मृत कर्मचारी के दोनों बच्चों के दावों पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए हैं।

मृत कर्मचारी के बेटे-बेटी ने किया था आवेदन

मामले में मृत कर्मचारी के दूसरी शादी से जन्मे बेटे अभय शिवहरे ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया था। बैंक ने 21 मई 2018 को यह कहते हुए उसका दावा खारिज कर दिया था कि उसके माता-पिता का विवाह कथित तौर पर वैध नहीं था। वहीं मृत कर्मचारी की पहली शादी से जन्मी बेटी नेहा शिवहरे ने भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उसकी शादी 6 दिसंबर 2021 को हो चुकी है।

धारा 16 के तहत शून्य विवाह से जन्मे बच्चों को भी माना गया है वैध

जस्टिस आनंद सिंह बहारावत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन शून्य विवाह से जन्मे बच्चों को भी वैध माना गया है।