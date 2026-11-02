ग्वालियर में दो बुजुर्गों के साथ बर्बरता, नाती को डांटने पर बेटे ने 81 वर्षीय पिता का सिर फोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। रविवार को शहर में दो बुजुर्गों के साथ बर्बरता के मामले सामने आए हैं। नई सड़क स्थित बृज बिहार कॉलोनी में 81 वर्षीय बुजुर्ग के साथ उनके बेटे ने ही बेरहमी से मारपीट की। डंडा मारकर सिर फोड़ दिया। फिर धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

नाती के डांटने पर बेटे को आया गुस्सा चंद्र प्रकाश पुत्र बुलासीदास शिवहरे घर पर थे। उनके नाती अचल शिवहरे ने उनका मोबाइल फेंक दिया था। इस बात पर उन्होंने नाती को डांट दिया। नाती को डांटने पर उनका बेटा विवेक उर्फ विक्की शिवहरे गुस्से में आ गया। उसने पिता की मारपीट करना शुरू कर दी। बेटे ने गालियां दी, विरोध करने पर आरोपी ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे उनके बाएं कंधे में चोट आई। इसके बाद सिर में डंडा मार दिया। फिर जान से मारने की धमकी दी।