राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल/ ग्वालियर। बीते वर्षों में पराली जलाने से ग्वालियर का धुआं दिल्ली तक पहुंचने पर जब प्रदेश की किरकिरी हुई तो रोकथाम के उपाय भी शुरू हुए। किसानों को जागरूक करने के साथ ही पराली जलाने वालों पर कार्रवाई की गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि वर्ष 2022 में 21 नवंबर तक पराली जलाने के 1477 मामले सामने आए थे, अब इनकी संख्या इस वर्ष इसी तारीख तक 558 है। अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाएं प्रदेश में कम हुई हैं।

वर्ष 2025 में 21 नवंबर तक सैटेलाइट फोटो से 11,925 मामले दर्ज किए थे, जो देश में सर्वाधिक थे। इस वर्ष इसी तारीख तक यह संख्या घटकर 5,209 है। मप्र से अधिक 7,006 मामले पंजाब में दर्ज हुए हैं। तीसरे नंबर पर उप्र में 2029 व इसके बाद राजस्थान में 1796 मामले सामने आए हैं।

दतिया में पिछले साल 1,185 की जगह इस वर्ष अब तक 899 मामले दर्ज

हमेशा शीर्ष पर रहने वाले जिलों में भी पिछले वर्ष की तुलना में घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले यहां अभी अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर श्योपुर में वर्ष 2025 में पराली जलाने की सर्वाधिक 1930 घटनाएं दर्ज की गईं, तो 2026 में भी सबसे अधिक 953 मामले यहीं के हैं। इसी तरह दतिया में पिछले साल 1,185 की जगह इस वर्ष अब तक 899 मामले दर्ज हो चुके हैं। यह प्रदेश में दूसरी सर्वाधिक संख्या है।

पराली जलाने में तीसरे नंबर पर जबलपुर