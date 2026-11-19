अनूप भार्गव, नईदुनिया, ग्वालियर। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर मेडिकल उपकरण उद्योग की सप्लाई चेन पर पड़ा है। इसके चलते ग्वालियर समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सिरिंज, आईवी सेट, ग्लब्स और कैथेटर की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। इन उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मेडिकल-ग्रेड पालीप्रोपाइलीन 30 से 50 प्रतिशत तक महंगा हो गया है।

लागत बढ़ने के कारण कंपनियों ने सामग्री की आपूर्ति रोक दी है। वहीं, नई दरों पर रेट कांट्रेक्ट नहीं होने से खरीदी प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। टेंडर और रेट कांट्रेक्ट नहीं होने से खरीदी प्रक्रिया प्रभावित सरकारी अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों की बड़ी मात्रा टेंडर और रेट कांट्रेक्ट के जरिए खरीदी जाती है। कंपनियां तय दरों पर निश्चित अवधि तक सामग्री उपलब्ध कराती हैं। कच्चे माल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से पुराने रेट पर उत्पादन और आपूर्ति करना कंपनियों के लिए घाटे का सौदा बन गया है। निर्माता बढ़ी लागत के अनुरूप कीमत चाहते हैं, जबकि सरकारी खरीद व्यवस्था में नई दरें तय करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इससे खरीदी अटकी हुई है।

134 रुपये का सामान 200 रुपये में, कैथेटर के दाम दोगुने सर्जिकल कारोबारियों के मुताबिक, कच्चे माल की महंगाई का असर मेडिकल उपकरणों के बाजार भाव पर दिखने लगा है। पहले 134 रुपये में मिलने वाला सर्जिकल सामान अब करीब 200 रुपये का हो गया है। पांच एमएल की सिरिंज की कार्पोरेशन खरीद दर 1.89 रुपये थी, जो बढ़कर करीब दो रुपये होने का अनुमान है। आइवी सेट की कीमत पांच रुपये से बढ़कर 7.50 रुपये और कैथेटर की कीमत 25 रुपये से बढ़कर करीब 50 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। कुछ उत्पादों की लागत में इतना अंतर आ गया है कि निर्माता पुराने अनुबंध के तहत आपूर्ति को तैयार नहीं हैं। रोजाना इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर निर्भर इलाज सिरिंज, आइवी बैग, आइवी सेट और कैथेटर अस्पतालों की बुनियादी जरूरतें हैं। इनके बिना सामान्य उपचार से लेकर गंभीर मरीजों के प्रबंधन तक में मुश्किल हो सकती है। आपूर्ति प्रभावित होने से अस्पतालों के बजट और नियमित संचालन पर दबाव बढ़ेगा। नई दरों पर जल्द फैसला नहीं हुआ और वैकल्पिक खरीद व्यवस्था नहीं बनी तो उपलब्ध स्टाक पर निर्भरता बढ़ सकती है।