नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। रक्षाबंधन पर मिलावटखोरों ने कारोबार बढ़ाया तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी खूब नमूने लिए। यही कहानी दोनों ओर से दीपावली पर भी दोहराई गई। इधर, त्योहारों पर बनने वाली हजारों कुंतल मिठाई बिक गई और लोगों ने हजम भी कर ली। लोगों का पेट भर गया और हलवाई की तिजोरी, लेकिन जांच के लिए भेजे गए सैंपल अभी भी भोपाल लैब में अपनी जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

नियमों के अनुसार 14 दिन में आना चाहिर रिपोर्ट