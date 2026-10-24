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ग्वालियर में विदेशी छात्रा से साइबर ठगी, पार्ट टाइम नौकरी के लिए ज्वाइनिंग किट और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर वसूले रुपये

ग्वालियर के सिरोल स्थित एमके सिटी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली तंजानिया की 22 वर्षीय छात्रा हरियन जस्टीना के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है।

By amit mishraEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 01:45:05 PM (IST)Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 01:45:05 PM (IST)
ग्वालियर में विदेशी छात्रा से साइबर ठगी, पार्ट टाइम नौकरी के लिए ज्वाइनिंग किट और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर वसूले रुपये
तंजानिया की 22 वर्षीय छात्रा हरियन जस्टीना से ऑनलाइन जॉब के नाम पर ठगी (AI Generate Image)

HighLights

  1. तंजानिया की छात्रा से साइबर ठगी
  2. पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगे
  3. 13 बार में 50 हजार रुपये वसूले

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। तंजानिया की छात्रा के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। छात्रा ग्वालियर के सिरोल स्थित एमके सिटी हाउसिंग सोसाइटी में रहती है। वह इंटरनेट पर पार्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रही थी। एक पोस्ट दिखी, जिसमें दी गई लिंक पर क्लिक किया।

ज्वाइनिंग किट से लेकर प्रोसेसिंग फीस व अन्य झांसा देकर उससे अलग-अलग बार में 50 हजार रुपये ले लिए गए। 20 हजार रुपये और मांगे, तब छात्रा को ठगी का पता लगा। छात्रा ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।


गूगल पर सर्च करते ही फंसी जाल में

तंजानिया की रहने वाली 22 वर्षीय छात्रा हरियन जस्टीना करीब एक साल पहले ग्वालियर आई थी। वह निजी विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है। वह इंटरनेट पर पार्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रही थी। गूगल पर सर्च किया था, उसे एक पोस्ट दिखी। जिसमें एक कंसल्टेंसी एजेंसी का नाम लिखा था और इसकी लिंक दी गई थी। इस पर क्लिक कर छात्रा ने पूरी जानकारी भर दी। इसके बाद सबमिट किया तो उसमें प्रोसेसिंग फीस का विकल्प आया। इसमें 5700 रुपये लिए गए।

13 बार में 50 हजार रुपये ठगे

पहली बार 5700 रुपये लेने के बाद ठगों ने 12 बार और रुपये मांगे। 13 बार में उससे कुल 50 हजार रुपये ठग लिए। इसके बाद और रुपये मांगे तब छात्रा को ठगी का अहसास हुआ। छात्रा ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की। इस मामले में सिरोल थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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