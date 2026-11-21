नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के महलगांव स्थित सरकारी मल्टी में रहने वाले 42 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर सुरेश शाक्य की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को FIR दर्ज कर ली है। जांच और मृतक के मोबाइल से मिले दो वीडियो के आधार पर पुलिस ने पत्नी आरती शाक्य, सास शकुंतला, साली रानी और साढ़ू छोटू शाक्य के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

टैक्सी ड्राइवर सुरेश ने 14 जुलाई को लगाई फांसी विश्वविद्यालय थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार जाटव के अनुसार, कल्लू शाक्य के पुत्र सुरेश शाक्य ने 14 जुलाई को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह अपनी पत्नी आरती व बच्चों के साथ महलगांव की सरकारी मल्टी में रहता था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य अन्य मकान में रहते हैं।