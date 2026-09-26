ग्वालियर-चंबल अंचल को मिले 169 नए शिक्षक और कर्मचारी, अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों का हुआ निपटारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग के कुछ शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करते हुए अंचल के जिलों को कुल 169 नए प्राथमिक शिक्षक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी आवंटित किए गए हैं।

विभाग की इस पहल से न केवल आश्रित परिवारों को संबल मिला है, बल्कि संभाग की शैक्षणिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। यहां बता दें कि सरकार ने प्रदेश भर में लंबित 800 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण किया है।

दूसरे जिलों के युवाओं को भी मिला अंचल में अवसर

खास बात यह है कि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों में केवल स्थानीय निवासी ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों जैसे-मालवा, महाकौशल व भोपाल संभाग से ताल्लुक रखने वाले युवा भी शामिल हैं। दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को योग्यता एवं रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर ग्वालियर-चंबल अंचल के विभिन्न विकासखंडों में पदस्थ किया गया है।

अतिशेष और शिक्षक विहीन स्कूलों को प्राथमिकता

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों के अनुसार, नए नियुक्त शिक्षकों की पदस्थापना उन प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में की जा रही है, जो या तो शिक्षक विहीन हैं या फिर एकल-शिक्षकीय श्रेणी में आते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि ग्रामीण बच्चों के अध्ययन में बाधा न आए।