ग्वालियर: जलालपुर प्लांट में तकनीकी खराबी से 33 टंकियां प्रभावित, शुक्रवार को कम दबाव से होगी जलापूर्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। नगर निगम के 160 एमएलडी जल शोधन संयंत्र (प्लांट) जलालपुर में एचटी पैनल में तकनीकी खराबी आने के कारण गुरुवार को जलप्रदाय व्यवस्था प्रभावित हो गई। इसके चलते जलालपुर संयंत्र से पूर्व विधानसभा क्षेत्र की ओर होने वाली पानी की सप्लाइ बाधित रही।

तकनीकी खराबी के कारण क्षेत्र की 33 पानी की टंकियां पूर्ण क्षमता से नहीं भरी जा सकेंगी, जिसका असर आगामी जलप्रदाय व्यवस्था पर पड़ेगा। नगर निगम के जलप्रदाय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को पूर्व विधानसभा क्षेत्र में होने वाला जलप्रदाय कम दबाव संग किया जाएगा। इसके चलते संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।