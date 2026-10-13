ऑपरेशन मुस्कान की सफलता: ग्वालियर से किडनैप किशोरी इंदौर से बरामद, आरोपी युवक गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। उटीला से किडनैप बालिका को पुलिस ने इंदौर से बरामद कर लिया है। वह एक युवक के साथ गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इससे सुराग मिला और पुलिस पहले भोपाल फिर इंदौर तक पहुंच गई। इंदौर में पुलिस उस तक पहुंच गई। एक युवक को भी हिरासत में लिया है, जो उसे अपने साथ ले गया था।

उटीला के रहने वाले युवक ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई कि 15 वर्षीय बेटी 30 सितंबर को घर से बिना बताए चली गई। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों से रूट खंगाला। किशोरी रेलवे स्टेशन तक दिखी। यहां से भोपाल जाने वाली ट्रेन में बैठ गई थी।

भोपाल पुलिस से संपर्क किया और एक टीम वहां भेजी। भोपाल में वह ट्रेन से उतर चुकी थी और बस स्टैंड पहुंची। यहां से इंदौर जाने वाली बस में बैठ गई।

पुलिस भी कैमरा ट्रैक करते हुए पीछे थी। बस का नंबर मिला फिर इंदौर पुलिस को सूचना दे दी। इंदौर में बस स्टैंड पर किशोरी को पुलिस ने उतार लिया। युवक को भी हिरासत में लिया।