ग्वालियर में कांच फोड़ गैंग का आतंक, सात दिन में 4 गाड़ियों में तोड़फोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के माधवगंज स्थित गुढा इलाके में वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। क्षेत्र में इन दिनों 'कांच फोड़ गैंग' पूरी तरह सक्रिय है, जो रात के समय घरों के बाहर खड़े वाहनों को अपना निशाना बना रही है। महज सात दिनों के भीतर वाहनों के कांच तोड़े जाने की चार घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

साईं बाबा मंदिर इलाके में आया ताजा मामला