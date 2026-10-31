बैंक ने किसान से मांगे थे 8.59 लाख, खातों में बकाया शून्य मिलने पर हाईकोर्ट ने वसूली नोटिस किया निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ट्रैक्टर ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड खाते में बकाया बताकर बैंक ने किसान को 8.59 लाख रुपये वसूलने का नोटिस जारी किया था। किसान ने ऋण की राशि जमा करने का दावा करते हुए बैंक से खातों का पूरा हिसाब मांगा। संतोषजनक जानकारी न मिलने पर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया।

सुनवाई के दौरान बैंक के दस्तावेजों में दोनों ऋण खाते बंद और बकाया राशि शून्य दर्ज मिली। इस पर हाई कोर्ट ने वर्ष 2012 में जारी बैंक के मांग नोटिस को निरस्त कर दिया। पांच जनवरी 2012 को बैंक अधिकारियों ने ट्रैक्टर भी कर लिया था जब्त न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के की एकलपीठ ने लक्ष्मीनारायण मिश्रा की याचिका पर 29 अक्टूबर को यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता एसएस गौतम ने बताया कि याची ने बैंक से कृषि ऋण लिया था। बैंक ने 15 मार्च 2012 को आठ लाख 59 हजार 971 रुपये जमा करने का नोटिस जारी किया। इससे पहले पांच जनवरी 2012 को बैंक अधिकारियों ने उसका ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया था।