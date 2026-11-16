सीएम हेल्पलाइन निपटाने का अजीब खेल, अवैध कॉलोनी छोड़ वैध प्लाट पर की गई तोड़फोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मुख्यमंत्री के नाम की सीएम हेल्पलाइन के निपटारे के लिए राजस्व हो या नगर निगम सब खेल खेलने में लगे हैं। शिकायत का हल होना चाहिए भले ही मौके पर कुछ हो या न हो। पुरानी छावनी क्षेत्र में ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अवैध कालोनियों को लेकर सात शिकायतें थीं जिनका निराकरण करना था लेकिन शिकायतकर्ता जब ग्वालियर जिले में नहीं था तो एक वैध प्लाट के सरिए टेढ़े करके फोटो खींच लिया और प्लाट मालिक से माफी भी मांग ली।

पुरानी छावनी में देवनगर अवैध कॉलोनी के सामने स्टार सिटी नाम से अवैध कॉलोनी काटी गईं जिसको लेकर शिकायतें थीं और पटवारी मुकेश तोमर व निगम ने राहुल परमार नाम के व्यक्ति का वैध प्लाट दिखाकर उस पर कार्रवाई कर दी।

इस तरह सीएम हेल्पलाइन में दिखाने के लिए कार्रवाई हो गई और अवैध कॉलोनी जहां कार्रवाई असल में होना थी वह भी बच गईं।

जानकारी के अनुसार पुरानी छावनी इलाके के हीरा नगर क्षेत्र में देवनगर नाम से अवैध कालोनी बताई जाती है जिसके सामने स्टार सिटी नाम की अवैध कॉलोनी पहले से बस गई है। इसी स्टार सिटी कॉलोनी का एक फेज बस चुका है और अब छह बीघा में और कॉलोनी काटी जा रही है।

स्टार सिटी व आसपास कॉलोनियों को लेकर लगातार शिकायतें हुईं हैं और हाल ही में सात सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें हुईं जिनको लेकर राजस्व अमले और नगर निगम को कार्रवाई करना थी।

पटवारी ने भूखंड मालिक से स्वीकारी गलती

14 नवंबर को राजस्व और निगम अमले ने कार्रवाई दिखाने के लिए उसी इलाके में अलग जगह बने राहुल परमार के प्लाट पर जाकर सरिए टेढ़े करवा दिए। खुद अधिकारी भी मौके पर पहुंचे या नहीं यह भी नहीं पता। राहुल परमार के पास नामांतरण से लेकर स्वीकृति सब दस्तावेज हैं और बाद में राहुल के पास फोन आया कि वो आपके प्लाट पर गलती से कार्रवाई हो गई है। शिकायत मनोज सिकरवार की ओर से की गई थीं।