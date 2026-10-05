बांग्लादेशी युवतियों की मानव तस्करी: जम्मू से जुड़ा गिरोह का नेटवर्क, 3 को पहले भेजा, ग्वालियर में पकड़े गए आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बांग्लादेश से चार युवतियों को अवैध तरीके से भारत लाने के मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, गिरोह का जम्मू कनेक्शन सामने आ रहा है। रेलवे पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ग्वालियर में पकड़ी गई चार युवतियों से पहले इसी गिरोह ने तीन युवतियों को जम्मू पहुंचाया था। करीब तीन सप्ताह पहले हुई इस गतिविधि के बाद दलालों ने फिर से चार युवतियों को भारत लाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका नेटवर्क पकड़ में आ गया।

पहली बार 3 युवतियों को जम्मू पहुंचाने में गिरोह कामयाब रहा पुलिस के सामने पूछताछ में मोहम्मद अली, हसन और मोबीन के नाम सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि मोहम्मद अली बांग्लादेश के कॉक्स बाजार क्षेत्र से युवतियों को लेकर आता था। भारत पहुंचने के बाद युवतियों को जम्मू में रहने वाले आदिल नामक व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था। पहली बार तीन युवतियों को जम्मू पहुंचाने में गिरोह कामयाब रहा। इसके बाद दूसरी बार चार युवतियों को लाया गया।

पहली खेप की युवतियां कहां मिलेंगी अब जांच अधिकारियों के सामने सबसे अहम सवाल यह है कि पहली खेप की तीन युवतियां इस समय कहां हैं। पुलिस जम्मू में उनके ठिकाने और उन लोगों की जानकारी जुटा रही है, जिन्होंने युवतियों को वहां रिसीव किया था। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि जम्मू पहुंचने के बाद इन युवतियों के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई गई और शादी कराने के नाम पर उन्हें किन लोगों के संपर्क में लाया गया। परिवार की रजामंदी की बात, लेकिन जांच बाकी पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने यह जरूर कहा है कि युवतियों को उनके परिवार की सहमति से भारत लाया गया था। हालांकि पुलिस इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर रही है। जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि यदि परिवार की सहमति थी तो भारत में प्रवेश की प्रक्रिया वैध क्यों नहीं अपनाई गई और युवतियों को सीमा पार कराने की जरूरत क्यों पड़ी। पुलिस को आशंका है कि शादी का प्रस्ताव दिखाकर युवतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। इसी कारण अब जांच ग्वालियर में पकड़े गए लोगों से आगे बढ़कर बांग्लादेश से जम्मू तक जुड़े संपर्कों पर केंद्रित हो गई है।