ग्वालियर: अमित शाह और सीएम मोहन यादव करेंगे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का भूमिपूजन, तैयारियां तेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। साडा क्षेत्र में प्रस्तावित टेलीकाम मैन्युफैक्चरिंग जोन के भूमिपूजन समारोह की तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। भूमिपूजन समारोह 12 अक्टूबर को आयोजित होना प्रस्तावित है और इसकी मेजबानी की जिम्मेदारी साडा के साथ ही पर्यटन विभाग को दी गई है। मेला ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम के लिए मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एमपीएसटीडीसी) ने इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के चयन की आनन-फानन में प्रक्रिया शुरू की है और मात्र तीन दिनों के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश मिले हैं।

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। अमित शाह और मुख्यमंत्री के लिए बनेगा वन-टू-वन रूम समारोह के लिए 60 मीटर चौड़ा और 300 मीटर लंबा मुख्य जर्मन हैंगर तैयार किया जाएगा यानी इसका क्षेत्रफल करीब 18 हजार वर्गमीटर होगा। इसमें मंच, एलईडी स्क्रीन, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, आपातकालीन निकास और अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था रहेगी। मुख्य डोम के दोनों ओर अतिरिक्त हैंगर भी प्रस्तावित हैं। अमित शाह और मुख्यमंत्री के लिए वन-टू-वन रूम बनाया जाएगा। मुख्य सभागार में 425 विशिष्ट अतिथियों और 2575 सामान्य अतिथियों के लिए बैठक की व्यवस्था का प्रविधान किया जाएगा।