भाजपा एससी मोर्चा की ग्वालियर जिला कार्यकारिणी घोषित, जिलाध्यक्ष ने दबाव बनाकर जारी कराई सूची

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ग्वालियर महानगर जिला कार्यकारिणी रविवार की रात को घोषित कर दी गई है। मोर्चा के महानगर जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश धनोल ने जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया की सहमति से पदाधिकारियों की सूची जारी की है। कार्यकारिणी में पांच उपाध्यक्ष, दो महामंत्री और पांच मंत्री सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। युवा, महिला सहित अजा मोर्चा की सूची तैयार हैं, केवल महानगर अध्यक्ष को हटाने की चर्चाओं के चलते अटकी हुई थी।

नईदुनिया के इस राजफाश के दूसरे दिन ही राजौरिया ने वरिष्ठ नेतृत्व पर दवाब अजा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित करा दी है। ताकि कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाए कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। इसी सप्ताह युवा व महिला मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित कराने के लिए दवाब बनाया जा रहा है।

राजा, तुलसीराम, सतीश, रवि और आनंद को बनाया उपाध्यक्ष घोषित सूची के अनुसार, राजा खटीक, तुलसीराम नरवरिया, सतीश खटीक, रवि रांगोड़ी और आनंद आर्य को उपाध्यक्ष बनाया गया है। महामंत्री पद पर दिनेश पारछे व आशी सिंह की नियुक्ति की गई है। इसी तरह रंजीत नरवरे, अनिल माहौर, राकेश नरवरिया, संदीप उमरेठा और सिद्धार्थ (गोल्डी) रत्नाकर को मंत्री नियुक्त किया गया है। वंदना खटीक को भी मंत्री बनाया गया है। मनोज निम को कोषाध्यक्ष, बृजमोहन सखवार और अमृतलाल जाटव को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। नितिन वर्मा को कार्यालय मंत्री, संजय माहुने और किरण सिंह को सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है।