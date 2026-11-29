नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने और सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने पर मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ग्वालियर खंडपीठ ने अगली सुनवाई से पहले यह राशि कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया।

श्रीकृष्ण शर्मा की याचिका पर हुई सुनवाई