बीपीटी और डीएमएलटी प्रायोगिक परीक्षा के अंक ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, जीवाजी विवि का निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग द्वारा पैरामेडिकल और फार्मेसी पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को लेकर आवश्यक सूचना जारी की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस के समन्वयक को निर्देशित किया है कि बीपीटी, बीएमएलटी और डीएमएलटी प्रथम वर्ष नियमित व भूतपूर्व छात्र परीक्षा मार्च-2025 के प्रायोगिक परीक्षा के अंक 14 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएं।

विश्वविद्यालय के स्पष्ट निर्देश