अग्निवीर भर्ती: जल्द जारी होगा शारीरिक परीक्षा का परिणाम, ग्वालियर में होगा पैरा कमांडो का चयन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भारतीय सेना में रिक्त अग्निवीरों के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। शारीरिक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि आगामी एक सप्ताह के भीतर परीक्षा परिणाम जारी होने की पूरी उम्मीद है।

पैरा कमांडो की परीक्षा अगले महीने