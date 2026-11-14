अग्निवीर भर्ती: जल्द जारी होगा शारीरिक परीक्षा का परिणाम, ग्वालियर में होगा पैरा कमांडो का चयन
परिणाम जारी होने के तुरंत बाद चयन प्रक्रिया का अगला अहम पड़ाव शुरू होगा।
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 09:27:30 AM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 09:28:21 AM (IST)
HighLights
- एक सप्ताह में आ सकता है परीक्षा परिणाम
- ग्वालियर में होगा पैरा कमांडो का चयन
- दस्तावेज सत्यापन के बाद होगी ट्रेनिंग
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भारतीय सेना में रिक्त अग्निवीरों के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। शारीरिक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि आगामी एक सप्ताह के भीतर परीक्षा परिणाम जारी होने की पूरी उम्मीद है।
पैरा कमांडो की परीक्षा अगले महीने
परिणाम जारी होने के तुरंत बाद चयन प्रक्रिया का अगला अहम पड़ाव शुरू होगा। सफल अभ्यर्थियों में से सबसे पहले 'पैरा कमांडो' के लिए योग्य युवाओं का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से पैरा कमांडो की यह विशेष चयन प्रक्रिया ग्वालियर में ही आयोजित की जाएगी। इसमें शारीरिक परीक्षा मुरार स्थित सेना भर्ती कार्यालय द्वारा ही कराई जाएगी। जो अभ्यर्थी पैरा कमांडो भर्ती में चयनित होंगे, उन्हें आगरा स्थित ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा।
अग्निवीर भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अंतिम परीक्षण दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही चयनित अग्निवीरों को अगले महीने से देश के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के लिए रवाना कर दिया जाएगा।