ग्वालियर में मानसून ने पूरा किया बारिश का कोटा, दिन-रात के पारे में 5 डिग्री का अंतर; मौसम हुआ खुशनुमा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। वापस लौट रहा मानसून अंचल में फिर से सक्रिय हो गया है। मानसून के सक्रिय होने से आखिर वार्षिक कोटा पूरा हो गया। जिले का कोटा 751.2 मिमी का है, लेकिन शुक्रवार दिन व रात में पूरे जिले में 9.4 मिमी बारिश हुई और जिले में कुल वर्षा 758.1 मिमी पर पहुंच गई यानी कोटे से 7.9 मिमी अधिक हो गई। इसके साथ ही अभी भी गहरे दाब का क्षेत्र बना हुआ है और इसका असर अंचल पर आ रहा है। शनिवार को शहर में 11.7 मिमी बारिश हुई।

आगामी चार दिन तक हो सकती है मध्यम से लेकर तेज बारिश आगामी चार दिनों में बारिश अंचल को भिगोएगी। बारिश व दिनभर बादल छाए रहने से दिन व रात के तापमान में गिरावट हुई। दिन का तापमान 25.8 डिसे पर पहुंच गया, सामान्य से 8.9 डिसे कम था। इसी तरह रात का तापमान भी 20.8 डिसे पर आ गया जो सामान्य से 2.9 डिसे कम रहा। साथ ही दिन व रात के तापमान में अंतर महज पांच डिसे का रहा। ऐसे में मौसम काफी ठंडा और खुशनुमा रहा।

सिस्टम कमजोर होने के बावजूद बारिश होने के आसार मानसून राजस्थान से वापसी करते हुए अंचल की सीमा तक आ गया है। वापस होता मानसून अंचल में एक बार फिर से सक्रिय हुआ है। इससे अंचल में वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक गहरे अवदाब अब मध्यप्रदेश के ऊपर है और उत्तरप्रदेश के ऊपर तक बना हुआ है। ऐसे में इस गहरे अवदाब का असर अंचल पर आ रहा है जिससे अंचल में बारिश हो रही है। हालांकि यह सिस्टम कमजोर हो रहा है। फिर भी अंचल में बारिश होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को अंचल में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद तीन दिन तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सुबह हुआ लोगों को ठंडक का अहसास शनिवार सुबह लोग घरों से निकले तो उन्हें ठंडक का अहसास हुआ। सुबह चल रही ठंडी हवा की वजह से कम कपड़े पहनकर निकले लोगों कों कंपकपी भी आई। हालांकि दिन में तापमान बढ़ा तो वातावरण सामान्य-सा हुआ, लेकिन वातावरण ठंडा रहा।