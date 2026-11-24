नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सभापति मनोज सिंह तोमर के निर्देश के बावजूद परिषद के पटल पर लेखा शाखा और 15वें वित्त आयोग के कार्यों की मूल नस्तियां न पहुंचने पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। नगर निगम के अधिकारियों को छह महीने के आय-व्यय पत्रक और दो साल की जानकारी देनी थी। लेकिन, उन्होंने सिर्फ छह महीने के आय-व्यय की जानकारी घुमा-फिराकर भेज दी।

पार्षदों ने जताई आपत्ति... इस पर पार्षदों ने आपत्ति जताई और कहा कि बिना जानकारी के चर्चा कैसे हो सकती है। हालांकि सभापति ने अगली बैठक में जानकारी मंगाने का आश्वासन दिया, लेकिन पार्षद टस से मस नहीं हुए। पार्षदों का कहना था कि परिषद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए और अफसरों के खिलाफ शासन को पत्र लिखा जाए। आखिर में सभापति ने बैठक को 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

अधूरी जानकारी पर भड़के पार्षद बैठक शुरू होते ही लेखा समिति के अध्यक्ष और वार्ड 50 के पार्षद अनिल सांखला ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पिछली बैठक में जो जानकारी मांगी थी, वह वर्ष 2025 से अभी तक के आय व्यय की थी, लेकिन यह जानकारी अधिकारियों ने आज एक बजे भेजी है। वह भी मात्र छह महीने की जानकारी दी है और नस्ती भी मौजूद नहीं थी। सभापति मनोज तोमर ने कहा कि आसंदी से छह महीने का आय-व्यय का पत्रक और दो साल की जानकारी देने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने छह महीने की जानकारी भेज दी है। इस पर पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने कहा कि अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं। जानकारी के नाम पर चंद कागज भेज दिए हैं। हरिपाल बोले- जब परिषद के आदेश नहीं माने जा रहे तो बैठक का कोई मतलब नेता प्रतिपक्ष हरीपाल ने कहा कि अधिकारियों की मनमानी इस तरह चल रही है कि जानकारी के नाम पर 2025-26 के लिए जो बजट बना था, उसमें आय-व्यय का ब्यौरा भेज दिया है। लेखा शाखा कोई निर्देश नहीं मान रही। जब परिषद के आदेश नहीं माने जा रहे तो बैठक का कोई मतलब नहीं है। हम तब तक सदन नहीं चलने देंगे जब तक जानकारी नहीं मिल जाती। इसके बाद भाजपा पार्षदो ने आसंदी को घेर लिया। सभापति ने दो बार बैठक स्थगित की।