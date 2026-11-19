नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में मौसम का मिजाज दोहरा बना हुआ है। दोपहर में चटक धूप के कारण गर्मी का अहसास बरकरार है, जबकि न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट से शाम से रात और सुबह तक ठंड बढ़ने लगी है यानी दिन में भटकी सर्दी सांझ ढलने पर वापस आ जाती है। पिछले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 12.8 डिग्री पर आ गया है यानी रात के तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इसके विपरीत अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। बुधवार को अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री रहा। मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 13.8 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री दर्ज हुआ। बुधवार को रात का पारा और गिरकर 12.8 डिग्री पर आ गया। तीन दिनों में रात के तापमान में लगातार गिरावट से सुबह और देर रात ठंड का असर बढ़ रहा है।