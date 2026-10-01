भिंड के गोहद में युवक ने 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर की आत्महत्या, 4 महीने से बीमारी से था परेशान

नईदुनिया न्यूज, भिंड (गोहद)। जिले के गोहद थाना क्षेत्र के भिआनी गांव में गुरुवार सुबह एक युवक ने घर के अंदर कमरे में कुंडी लगाकर लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक कुछ माह से बीमारी के चलते परेशान चल रहा था।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए गोहद अस्पताल भेजा। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है।

कमरे में कुंडी लगाकर खुद को मारी गोली