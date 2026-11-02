ग्वालियर में आज मेंटेनेंस के चलते 4 घंटे रहेगी बिजली कटौती, गोविंदपुरी व कालपी रोड सहित कई इलाके प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्य के चलते सोमवार को नगर संभाग पूर्व के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। 33/11 केवी चंबल उपकेंद्र से जुड़े सिल्वर स्टेट, हरगोविंदपुरम, गोविंदपुरी और चंबल कालोनी फीडर पर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक बिजली बंद रहेगी।

इससे सिल्वर स्टेट कालोनी, हरगोविंदपुरम, विवेकानंद कालोनी, सरस्वती नगर, गोविंदपुरी, न्यू गोविंदपुरी, चाणक्यपुरी, कृष्णा विहार, रामानुज नगर, चंबल कालोनी, गायत्री विहार और न्यू दर्पण कॉलोनी प्रभावित होंगे। 33/11 केवी कालपी उपकेंद्र के मॉल रोड फीडर पर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक बिजली बंद रहेगी।