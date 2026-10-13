ग्वालियर के कई इलाकों में बुधवार को बिजली कटौती, मेंटेनेंस के चलते 4 घंटे बंद रहेगी आपूर्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में बिजली कंपनी द्वारा अलग-अलग फीडरों पर मेंटेनेंस कार्य के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। नगर संभाग उत्तर, दक्षिण और पूर्व के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी। इससे लोगों को निर्धारित समय तक बिजली की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

प्रेमनगर, बेलदारपुरा, कृष्णा नगर और कृष्णापुरम फीडर से जुड़े क्षेत्रों में रहेगी बंद