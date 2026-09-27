ग्वालियर में किराना कारोबारी के घर में चोरों का धावा, परिजनों को कमरों में बंद कर 13 लाख के गहने किए पार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर के आंतरी क्षेत्र में किराना कारोबारी के घर में चोरी का मामला सामने आया है। चोर घर में घुसे और जिस कमरे में किराना कारोबारी व उनके स्वजन सो रहे थे। उन कमरों का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जिससे यह लोग बाहर न आ सकें। अलमारी का ताला तोड़ा और इसमें से करीब 13 लाख रुपये के गहने चोरी कर लिए।

सुबह जब नींद खुली तो दरवाजों की कुंडी बाहर से बंद थी। दूसरे बेटे को फोन कर कुंडी खुलवाई तब बाहर आए। इसके बाद चोरी का पता लगा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। घर में ही दुकान आंतरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणी गांव में इंद्रा कॉलोनी में रहने वाले चुन्नीलाल जाटव किराना कारोबारी हैं। घर में ही उनकी दुकान है। रात करीब आठ बजे दुकान बंद की। इसके बाद वह सोने चले गए। उनका बेटा मुकेश व भरत अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। रात में चोर घर में घुस गए।