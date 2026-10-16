रुपये दोगुने करने के नाम पर बुजुर्ग से लूटी सोने की अंगूठी, CCTV फुटेज की मदद से चंद घंटों में धरे गए आगरा के ठग

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के मुरार इलाके में बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया है। रुपये दोगुने करने का झांसा देकर बुजुर्ग को बातों में उलझाया, फिर ठग उनकी अंगूठी उतरवा ले गए। पुलिस तक शिकायत पहुंची तो मुरार थाने की टीम ने पड़ताल शुरू की। जनभागीदारी से लगे सीसीटीवी कैमरों से आरोपियों के फुटेज मिल गए। इसके बाद पुलिस चंद घंटों में इन तक पहुंच गई। पकड़े गए तीनों ठग आगरा के रहने वाले हैं।

सात नंबर चौराहे की घटना गोला का मंदिर स्थित आदर्श कॉलोनी में रहने वाले रामप्रकाश दुबे 14 अक्टूबर को शाम को जब मुरार बाजार से सब्जी लेकर लौट रहे थे, तभी सात नंबर चौराहे के पास दो बाइक पर सवार होकर तीन युवक आए। इन लोगों ने पता पूछने के बहाने रामप्रकाश को रोक लिया।

बुजुर्ग ठगों के झांसे में आ गए और अपनी अंगूठी उन्हें दे दी फिर यह लोग आपस में पर्चियों और रुपयों का लेन-देन कर रुपये दोगुने करने की बात करने लगे। उन्होंने फरियादी को भी इसी जाल में फंसाया और उनकी सोने की अंगूठी लेकर उसकी दोगुनी कीमत देने का झांसा दिया। बुजुर्ग उनके झांसे में आ गए और अपनी अंगूठी उन्हें सौंप दी। जब फरियादी ने अपनी अंगूठी वापस मांगी, तो आरोपित टालमटोल कर मौके से फरार हो गए। वह थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। जनभागीदारी कैमरों से मिली मदद और गिरफ्तारी पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों का उपयोग करते हुए घटना स्थल के आसपास जनभागीदारी से लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेजों को खंगाला। फुटेज के आधार पर संदेहियों को चिन्हित किया गया और पुलिस ने कोतवाली संतर वाली गली से तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर दबोच लिया।