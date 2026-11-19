नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। साइबर ठगों ने तीन वारदातों में आनलाइन शापिंग से लेकर गैस कनेक्शन और क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने के नाम पर लोगों को ठगा। तीनों घटनाओं में ठगों ने तीन लाख 48 हजार 445 रुपये की ठगी की है। साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद थाने में एफआइआर दर्ज की गई।

लिंक भेजकर फार्म भरवाकर ठगा