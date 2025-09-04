मेरी खबरें
    MP में थानाप्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को पीटा, थाने के सामने शव रखकर किया चक्का जाम

    MP News: सड़क हादसे में वृद्ध की मौत से गुस्से में स्वजन ने थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों की पीट दिया व थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम किया। प्रधान आरक्षक आसाराम पटेल मोबाइल से हंगामा कर रहे लोगों का वीडियो बनाने लगे तो वह और आक्रोशित हो गए और प्रधान आरक्षक को जमीन पर पटककर मारा।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 08:23:36 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 08:40:12 PM (IST)
    सड़क पर शव रख कर चक्का जाम करते लोग

    HighLights

    1. बुजुर्ग की मौत से स्वजन ने पुलिसकर्मियों को पीटा
    2. थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम किया
    3. अस्पताल के बाहर शव रखकर फरार हुए तीनों युवक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सड़क हादसे में वृद्ध की मौत से आक्रोशित स्वजन ने थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों की पीट दिया व थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम किया। मामला ग्वालियर की भितरवार तहसील का है। स्वजन वृद्ध को टक्कर मारने वाले तीन बाइक सवारों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखने की मांग कर रहे थे, जबकि पुलिस का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान होने तक मामला अज्ञात पर लिखा जाएगा।

    अस्पताल के बाहर शव रखकर फरार हुए तीनों युवक

    बुधवार रात बामरोल गांव निवासी 60 वर्षीय नंदकिशोर रावत को तेज रफ्तार बाइक सवार तीन लोगों ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। तीनों युवक बुजुर्ग का शव अस्पताल से बाहर चबूतरे पर रखकर फरार हो गए थे। पहचान न होने से गुरुवार सुबह पुलिस अज्ञात पर मामला दर्ज कर रही थी। स्वजन जांच कर नामजद युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराने पर अड़े थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पोस्टमार्टम हाउस पर थाना प्रभारी हितेंद्र राठौर सहित दो पुलिसकर्मी उन्हें समझाइश देने पहुंचे।

    स्वजन ने किया चक्का जाम

    बहस के बीच स्वजन ने चक्का जाम करने की बात कही, गाली गलौच शुरू कर दी। प्रधान आरक्षक आसाराम पटेल मोबाइल से हंगामा कर रहे लोगों का वीडियो बनाने लगे तो वह और आक्रोशित हो गए और प्रधान आरक्षक को जमीन पर पटककर मारा। थाना प्रभारी और एक अन्य आरक्षक अनूप शर्मा के साथ भी झूमा-झटकी कर शव लेकर थाने के सामने रखकर चक्का जाम कर दिया। बाद में स्वजन और एसडीओपी जितेंद्र नागाइच के बीच बातचीत में सहमति बनी जिसके बाद चक्का जाम खोला और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।

    मारपीट का वीडियो भी आया सामने

    हादसे के बाद पीएम न कराने की बात पर हंगामा करते हुए पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर थाना प्रभारी के साथ भी झूमा झटकी किए जाने का वीडियो भी सामने आया है। जांच उपरांत मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र नागाइच, एसडीओपी भितरवार।

