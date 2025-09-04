MP में थानाप्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को पीटा, थाने के सामने शव रखकर किया चक्का जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सड़क हादसे में वृद्ध की मौत से आक्रोशित स्वजन ने थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों की पीट दिया व थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम किया। मामला ग्वालियर की भितरवार तहसील का है। स्वजन वृद्ध को टक्कर मारने वाले तीन बाइक सवारों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखने की मांग कर रहे थे, जबकि पुलिस का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान होने तक मामला अज्ञात पर लिखा जाएगा।

अस्पताल के बाहर शव रखकर फरार हुए तीनों युवक बुधवार रात बामरोल गांव निवासी 60 वर्षीय नंदकिशोर रावत को तेज रफ्तार बाइक सवार तीन लोगों ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। तीनों युवक बुजुर्ग का शव अस्पताल से बाहर चबूतरे पर रखकर फरार हो गए थे। पहचान न होने से गुरुवार सुबह पुलिस अज्ञात पर मामला दर्ज कर रही थी। स्वजन जांच कर नामजद युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराने पर अड़े थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पोस्टमार्टम हाउस पर थाना प्रभारी हितेंद्र राठौर सहित दो पुलिसकर्मी उन्हें समझाइश देने पहुंचे।