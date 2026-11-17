नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्य के चलते मंगलवार को शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। नगर संभाग दक्षिण, केंद्रीय और पूर्व के कुछ फीडरों पर सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली बंद रहेगी। वहीं नगर संभाग उत्तर के गारमेंट पार्क फीडर पर सुबह आठ से 10 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

तीन संभागों के फीडरों पर होगा मेंटेनेंस कार्य