ग्वालियर के कई इलाकों में आज 4 घंटे गुल रहेगी बिजली, मेंटेनेंस के चलते 3 संभागों में सप्लाई रहेगी बंद
नगर संभाग उत्तर के गारमेंट पार्क फीडर पर सुबह आठ से 10 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 07:48:28 AM (IST)Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 07:49:15 AM (IST)
HighLights
- तीन संभागों में 4 घंटे होगा मेंटेनेंस
- दक्षिण, केंद्रीय और पूर्व की कॉलोनियां प्रभावित
- गारमेंट पार्क में सुबह दो घंटे कटौती
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्य के चलते मंगलवार को शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। नगर संभाग दक्षिण, केंद्रीय और पूर्व के कुछ फीडरों पर सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली बंद रहेगी। वहीं नगर संभाग उत्तर के गारमेंट पार्क फीडर पर सुबह आठ से 10 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।
तीन संभागों के फीडरों पर होगा मेंटेनेंस कार्य
नगर संभाग दक्षिण के नादरिया की माता, पीपरी खो, चौरसिया कॉलोनी, कृष्णा कालोनी और दुर्गा कॉलोनी। नगर संभाग केंद्रीय के रामद्वारा, हरे शिव गार्डन, एबी रोड, सात भाई की गोठ, टोपे वाला मोहल्ला, नारायण कालोनी, जच्चा खाना, बाई साहब की परेड, लक्ष्मीगंज, नगर निगम वर्कशाप, पाटनकर का बाड़ा, ढोली बुआ का पुल, पत्तल वाली गली और गोल पहाड़िया।
नगर संभाग पूर्व के बैंक कालोनी, कृष्णा नगर, आदर्श कालोनी और भाऊ साहब पोतनीश क्षेत्र में सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक बिजली बंद रहेगी।
गारमेंट पार्क में दो घंटे बिजली बंद
नगर संभाग उत्तर के गारमेंट पार्क फीडर पर सुबह आठ से 10 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इससे गारमेंट पार्क एक, दो और तीन क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।