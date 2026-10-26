ब्लैकलिस्टिंग के मामलों में ग्वालियर नंबर वन, 25 ठेकेदारों पर गिरी गाज, इंदौर को मिला दूसरा स्थान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ठेकेदारों की ब्लैकलिस्टिंग और प्रतिबंध के मामलों में ग्वालियर प्रदेश में नंबर वन पर है। नगरीय प्रशासन व विकास संचालनालय भोपाल की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में दर्ज 80 ब्लैकलिस्टिंग प्रकरणों में से 25 ग्वालियर संभाग के हैं।

इनमें अकेले नगर निगम ग्वालियर के 19 मामले शामिल हैं। प्रदेशभर में की गई कार्रवाई का अकेला 31.25 प्रतिशत ग्वालियर संभाग में है। नगर निगम ग्वालियर के 19 प्रकरण प्रदेश के कुल मामलों का करीब 24 प्रतिशत हैं। संभागवार आंकड़ों में इंदौर दूसरे नंबर पर संभागवार आंकड़ों में इंदौर 12 प्रकरणों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि रीवा और सागर में 10-10, भोपाल में आठ, जबलपुर में छह और उज्जैन में पांच प्रकरण दर्ज हैं। इन मामलों में ठेकेदारों पर टेंडर मिलने के बाद अनुबंध नहीं करने, काम शुरू नहीं करने या अधूरा छोड़ने, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने और गुणवत्ताहीन निर्माण जैसे कारणों से कार्रवाई की गई है।

टेंडर लेकर अनुबंध नहीं किया रिपोर्ट में दिए गए विवरण के मुताबिक प्रदेश में करीब 30 प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें टेंडर मिलने या स्वीकृति के बाद ठेकेदारों ने निर्धारित समय-सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किया। इनमें नगर निगम ग्वालियर और अमृत 2.0 योजना से जुड़े मामले भी शामिल बताए गए हैं। अनुबंध नहीं होने से संबंधित कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाने में बाधा आती है और कई मामलों में दोबारा निविदा बुलाने की स्थिति बनती है। इसके अलावा करीब 20 प्रकरणों में ठेकेदारों ने समय पर काम शुरू नहीं किया या काम अधूरा छोड़ दिया। ऐसे मामलों में संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, क्योंकि निर्माण कार्यों की समय-सीमा का पालन नहीं होने से परियोजनाओं को पूरा करने में देरी की आशंका बनी रहती है।