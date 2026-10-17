ग्वालियर में दशहरा पर ट्रैफिक डायवर्जन: फूलबाग, मुरार और थाटीपुर में रहेगा रूट परिवर्तन, 13 प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दशहरा पर रावण दहन के सबसे बड़े आयोजन फूलबाग मैदान और फूलबाग, थाटीपुर, मुरार में किए जाएंगे। फूलबाग मैदान में रावण दहन से पूर्व 20 अक्टूबर को शाम चार बजे से चल समारोह निकाला जाएगा। जिसके चलते 13 प्वाइंट पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग स्थल से लेकर ट्रैफिक डायवर्जन प्वाइंट चिह्नित कर लिए हैं। रावण दहन कार्यक्रम के दौरान फूलबाग, थाटीपुर, मुरार में भी ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा।

यह रहेगा चल समारोह का रूट: 10 मिनट पहले रोके जाएंगे वाहन चल समारोह अचलेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर सनातन धर्म मंदिर, घोड़ा चौक, दाल बाजार, डीएवी स्कूल के सामने, नया बाजार चौराहा, लोहिया बाजार, ऊंटपुल, पाटनकर बाजार, दौलतगंज, महाराज बाड़ा, सराफा बाजार, गश्त का ताजिया, फालका बाजार, छप्परवाला पुल, शिंदे की छावनी, डीडी माल होता हुआ फूलबाग मैदान पहुंचेगा। इस दौरान चल समारोह जिन रास्तों से निकलेगा, उन रास्तों पर 10 मिनट पहले ट्रैफिक रोककर वैकल्पिक रास्तों से वाहनों को निकाला जाएगा।