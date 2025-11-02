मेरी खबरें
    ग्वालियर के इन चौराहों पर ट्रैफिक में नहीं हुआ सुधार, जाम में रेंगती है गाड़ियां

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 08:16:14 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 08:16:14 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के बारादरी चौराहे व इंदरगंज चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सांसद के निर्देश पर प्रशासन व पुलिस ने प्रयास किए थे। इन दोनों ही चौराहों पर ट्रैफिक सुधारने के लिए आइआइटी के विशेषज्ञों ने सर्वे कर सुधार के लिए सुझाव भी दिए थे। इन सुधारों के मुताबिक तो यहां पर काम अभी तक हुआ नहीं हैं, बल्कि उस समय पुलिस व प्रशासन की कवायद से ट्रैफिक में कुछ सुधार आया था। लेकिन अब कवायद बंद होने के बाद इन दोनों ही चौराहों पर ट्रैफिक के हालात खराब हो रहे हैं और जाम लग रहा है।

    ये सुझाव दिए थे विशेषज्ञों की टीम ने

    - विशेषज्ञों ने बारादरी चौराहे पर एलीवेटेड रोटरी बनाने का सुझाव दिया था। हालांकि सांसद ने इस इस रोटरी के प्रोजेक्ट को शासन के माध्यम से एनएचएआई को भेजा है और वहां से मंजूरी भी ले ली। लेकिन वर्तमान में यह प्रोजेक्ट किस स्थिति में हैं, इसकी सुध किसी ने नहीं ली।


    - इसी तरह इंदरगंज चौराहे पर रोटरी में सुधार करने का सुझाव टीम ने दिया था। इस काम को नगरनिगम को करना था। लेकिन यहां पर भी इसे ठीक करने के कोई कवायद नहीं की गई।

    वर्तमान में यह दोनों चौराहों पर बारादरी चौराहे का

    बारादरी चौराहे को कनेक्ट करने वाली सभी सड़कों के कौनों पर टैंपो व आटो खड़े हो जाते हैं। ऐसे में यहां पर वाहन आसानी से निकल नहीं पाते। वैसे यहां पर स्थिति सुबह व शाम को अधिक खराब होती थी। लेकिन अब साहलग का सीजन शुरू हो गया है तो यहां पर दिन में भी जाम लग रहा है। हालांकि, पुलिस भी यहां पर तैनात रहती है। लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होती।

    इंदरगंज चौराहा : विशेषज्ञों के सुझाव के बाद रोटरी में सुधार नहीं किया गया। साथ ही चौराहे पर सड़कों पर ही लोग वाहन खड़ाकर चले जाते हैं। ऐसे में यहां पर जाम जैसी स्थिति बन जाती है। चूंकि यहां से महाराज बाड़ा जाने के लिए वाहन निकलते हैं। ऐसे में यहां पर ट्रैफिक का दवाब अधिक रहता है।

    बारादरी चौराहे के लिए डीपीआर बनवाकर एनएचएआई को भेजा है। वहां से मंजूरी का इंतजार है। इंदरगंज चौराहे पर काम क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में आगामी दिनों में होने वाली बैठक में संबंधितों से पूछेंगे। साथ ही पुलिस व प्रशासन को ट्रैफिक को सुधारने के निर्देश देंगे। - भारत सिंह कुशवाह, सांसद

