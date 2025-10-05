इस दिन से फिर जम्मू के लिए पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन, आरक्षण में भी आई बढ़ोत्तरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जम्मू में अगस्त माह में तेज वर्षा के कारण हुए लैंड स्लाइड के चलते आधा दर्जन ट्रेनों को जम्मू व कटरा के बजाय अंबाला और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक ही संचालित किया जा रहा है, लेकिन अब अक्टूबर माह में इन ट्रेनों का संचालन रीस्टोर किया जा रहा है। ट्रेनों के जम्मू व कटरा तक संचालित किए जाने का निर्णय होते ही अब इन ट्रेनों में आरक्षण की शुरूआत हो गई और त्योहार के आसपास वेटिंग जैसी स्थिति निर्मित हो गई है।

अभी तक इन ट्रेनों का संचालन दिल्ली और पंजाब के स्टेशनों तक ही किया जा रहा था, जिसके कारण यात्री जम्मू के लिए नहीं जा पा रहे थे। जो ट्रेनें जम्मू के आसपास के स्टेशनों तक जा भी रही थीं, उनमें आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में जम्मू में हुई भारी वर्षा के कारण भू-स्खलन के कारण रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके चलते भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों से जम्मू व कटरा को जाने वाली ट्रेनों को 28 अगस्त से या तो निरस्त कर दिया गया था या फिर उन्हें शार्ट टर्मिनेट किया गया था।

15 अक्टूबर से नियमित रूप से संचालन

एक महीने से ज्यादा समय से झेलम एक्सप्रेस, दुर्ग-उधमपुर एक्सप्रेस को दिल्ली सफदरजंग, अंबाला कैंट, हजरत निजामुद्दीन तक ही संचालित किया जा रहा था। अब आगामी 15 अक्टूबर से इन ट्रेनों का संचालन नियमित रूप से जम्मू तक किए जाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि ट्रैक की मरम्मत के बाद उसे सुरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें ट्रेन क्रमांक 12751 नांदेड़-जम्मूतवी एक्सप्रेस 17 अक्टूबर, ट्रेन क्रमांक 12752 जम्मूतवी-नांदेड़-अमृतसर एक्सप्रेस 19 अक्टूबर, ट्रेन क्रमांक 11077 पुणे-जम्मूतवी झेलम एक्सप्रेस और ट्रेन क्रमांक 11078 जम्मूतवी-पुणे झेलम एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से फिर से पटरी पर दौड़ेगी। इसके चलते इन ट्रेनों में फिर से जम्मू तक के आरक्षण शुरू हो गए हैं और वेटिंग की स्थिति निर्मित हो गई है।

ये है जम्मू जाने वाली ट्रेनों में आरक्षण की स्थिति

1- मालवा एक्सप्रेस-छह अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक स्लीपर क्लास में नो-रूम, थर्ड एसी इकोनामी और थर्ड एसी में वेटिंग की स्थिति है।

2 - अंडमान एक्सप्रेस-आगामी 31 अक्टूबर तक स्लीपर क्लास, थर्ड एसी और सेकंड एसी में नो-रूम की स्थिति है।

3 -जबलपुर-श्रीमाता वैष्णोदेवी धाम कटरा-सभी श्रेणियों में अक्टूबर माह के अंत तक नो-रूम की स्थिति है।

4 -तिरुनवेल्ली-श्रीमाता वैष्णोदेवी धाम कटरा-सभी श्रेणियों में अक्टूबर माह के अंत तक वेटिंग टिकट भी उपलब्ध नहीं है।

5 -हिमसागर एक्सप्रेस-आगामी दो नवंबर तक ज्यादातर श्रेणियों में नो-रूम की स्थिति बनी हुई है।

6 - झेलम एक्सप्रेस-इस ट्रेन के रीस्टोर होने के साथ ही आरक्षण शुरू हो चुके हैं। 22 अक्टूबर तक वेटिंग के टिकट ही मिल रहे हैं।

ये ट्रेनें अब भी होंगी शार्ट टर्मिनेट

रेलवे द्वारा अब भी कुछ ट्रेनों का आंशिक रूप से रद रखा गया है। इसमें ट्रेन क्रमांक 20847 दुर्ग-मार्टीर कैप्टन तुषार महाजन एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से अंबाला स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेट होगी तथा अंबाला से आगे तक रद रहेगी। इसी प्रकार ट्रेन क्रमांक 20848 मार्टीर कैप्टन तुषार महाजन-दुर्ग एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से अंबाला स्टेशन से प्रारंभ होगी और अंबाला-उधमपुर के बीच रद्द रहेगी।